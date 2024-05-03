Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakayı 3-2 ev sahibi takım kazandı.
Karşılaşmaya 2 takım da hızlı başladı. Çaykur Rizespor, 5. dakikada kullanılan kornerde Olawoyin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 2 dakika sonra cevap veren siyah-beyazlılar, yine bir köşe vuruşunda Colley ile bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi.
Skora dengeyi getirdikten sonra baskısını arttıran Beşiktaş, 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile 2-1 öne geçmeyi başardı. İlk etapta golü geçerli sayan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesinin ardından topun dışarıdan geldiği tespit ederek golü geçersiz saydı. İlk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Öte yandan 68. dakikada sarı kart gören ve cezalı duruna düşen18 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın 65. dakikasında bu kez öne geçen taraf, Milot Rashica'nın kafa golüyle Beşiktaş oldu. Çaykur Rizespor'un bu gole yanıtı gecikmedi ve Emirhan Topçu'nun kafa golüyle skora yine denge geldi.
Karşılaşmanın son bölümlerinde 3 puan için yüklenen Beşiktaş, 90+7'de Joe Worrall ile golü buldu. Bu golün ardından kalan kısa sürede de skor değişmeyince sahadan galip ayrılan taraf, 3-2'lik skorla ev sahibi takım oldu.
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