Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF\'ye başvurdu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'de 55 yıl sonra yabancı bir hakemin düdük çalmasının ardından Beşiktaş'tan konuyla ilgili hamle geldi. Dev maçta Slavko Vincic'in performansı büyük ölçüde beğenilirken, siyah-beyazlılar da Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbilerin yabancı hakem tarafından yönetilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

25.02.2025 19:24
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Galatasaray- Fenerbahçe derbisini 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönetmesi gündem oldu. Müsabakada düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in ismi uzun süre tartışılırken, dev maçtaki performansı büyük ölçüde takdir topladı. Bunun üzerine Beşiktaş, yabancı hakem için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ, TFF'DEN YABANCI HAKEM TALEP ETTİ

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanmasını talep etti. Siyah-beyazlıların TFF'ye başvurusunu ilettiği de yazıldı.

SERDAL ADALI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

3-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasıyla ilgili "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" ifadelerini kullanarak bu girişiminin sinyalini vermişti.

TRABZONSPOR'DA İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesi için başvuru yaptı. Öte yandan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor da aynı başvuruda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

DERBİ SONRASI AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Trabzonspor, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalayla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Slavko Vincic'i talep ettiğini yazmıştı. Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, derbilerini yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • KaraKartal:
    İsim vermeden yabancı hakem talebimiz olmalı. Başkan daha önce Vicinic'i istemişti ama büyük hata olur. İyi falan değil pozisyonları kaçırıyo, kötü maç yönetti. Ayrıca ikili mücadelelerde FB'yi çok daha fazla kayırdı. Bariz ayağa basmaları, sarı kartları, topu elle durdurmayı, aşırı güçle iterek düşürmeleri göremedi ama omuz omuza mücadeleye faul çaldı. Tek iyi yanı kötü yönetmesine rağmen bizim hakemler gibi kontrolü kaybedip maçın sonucuna etki edecek kararlar vermedi. 63 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    haklılar ağa. tr de bu sektör de bitik. 36 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Sadece derbileri değil,komple tüm ligi yabancılar yönetsin. 28 0 Yanıtla
  • Tayfur:
    Bu adam net fbnin isteğiyle gelmiş torpilli maç yönetti. gs maçımıza olabilir ama kadıköy deplasmanında bu hakem fb lehine yönetir. Başka yabancı hakem gerekli. mou denen hazımsız ilk maç sonu 1 hafta ağlamıştı 10 maç yapsak 8'ini fb, 1'ini BEŞİKTAŞ kazanır diye. ikinci kez de kadıköyde yenip bi daha ağlatalım istiyorum :) 23 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    aklın yolu birdir 12 0 Yanıtla
  • Android Adana:
    Anadolu Kulüpleri P...mi.! Neden Sadece Derbilere İstiyorsunuz İleri Zekalı Kuş Sürüsü.! Türk Hakemleri İyice İtibarsızlaştırıldı, Yazık.! 10 1 Yanıtla
  • Casper:
    Okan Mourinho dan Çok Korktu 2 9 Yanıtla
  • Casper:
    Gavatsarayın Sonu Elbet te gelecek 1 8 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    BU KADAR UZUN HABER YAZMANIZA NE GEREK VAR EYYY SONDAKİKACILAR..BİR OLAYI BOZUK PLAK GİBİ HABER İÇERİĞİNDE TEKRAR TEKRAR YAZMAYA NE GEREK VAR. 8 0 Yanıtla
  • Alp Eren:
    dün akşam herkes gördü 6s nin hakemsiz bir hiç olduğunu.bir tek 6s istemiyor beğenmiyor 0 7 Yanıtla
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