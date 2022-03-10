Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29'uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;