Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29'uncu haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde;12 MART CUMARTESİ13.30 Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Altay - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan13 MART PAZAR13.30 Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol16.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük16.00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan14 MART PAZARTESİ20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Kaynak: DHA
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