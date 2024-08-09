Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor - Son Dakika
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Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor

Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor

Beşiktaş, geçen sezonki performansıyla dev kulüpleri peşine takan ve her geçen gün talipleri artan Semih Kılıçsoy için yol haritasını belirledi. Siyah-beyazlılar, son olarak Hollanda devi Ajax'ın teklif yapmaya hazırlandığı genç golcü için gelen 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. İstenen rakamın masaya gelmemesi halinde 1 yıl daha takımda kalacak olan 18 yaşındaki forvet, bu süreçte kulübün kararına uyacak.

09.08.2024 16:40
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Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a adeta teklif yağıyor. Siyah-beyazlılar, bu gelişmeler üzerine genç golcünün bonservis bedelini belirledi.

SON TALİBİ AJAX

Fanatik'te yer alan habere göre Borussia Dortmund ve Leipzig'in ardından Ajax da Semih Kılıçsoy için devrede. Hollanda devinin 18 yaşındaki forvet için teklifini kısa süre içinde Beşiktaş'a sunacağı belirtildi.

BONSERVİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için kapısını çalacak takımlar için istediği bonservis bedelini belirledi. Siyah-beyazlı takım 20 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Semih için istenen rakam gelmezse futbolcunun transferi için 1 sene daha beklenecek. Milli futbolcu da bu konuda kulübünün kararını bekleyecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geçen sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, dev kulüpleri peşine takan Semih Kılıçsoy için servet istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz: ELINIZDE KALDI DEMI , BASKI ILE MILLI TAKIMA ALDIRDINIZ, AMA HAVAGAZI, 10 VEREN VARSA HEMEN SATIN BJK DE 9 GOL ATAN ADAMA DAHA FAZLA KUS HAYALI OLUR 14 61 Yanıtla
  • ferhat eser: şakamısınız siz semihi 40 milyon eurodan assagi satmaya kalkmak Beşiktaş taraftarına ihanettir 21 39 Yanıtla
  • Cihan Kışla: Çok büyüttük bunu da gözümüzde 20 bile çok direk satın beşiktaş lı olarak diyorum 21 21 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: ne veriyorlarsa hemen gönderin 16 11 Yanıtla
  • Ali Kublay: Yalan kimse o parayı vermez adam kendi takımında kadroyo zor giriyor 8 7 Yanıtla
  • Ankara null: kimmis onlar kim alirki bunu sakamisiniz yaa teklif gelse hmn verecekler ama alan yok 4 7 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: kim çaylak alan falan dan dik 1 3 Yanıtla
  • Levent Tasdelen: sekiztaşın en iyisi oda en fazla beş milyon eder :) 1 2 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Bu adam milli takımda ilk 11 oynasaydı şu an piyasası 50 milyondan başlardı 1 0 Yanıtla
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