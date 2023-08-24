Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 24.08.2023 19:05

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

YENİLERİN İLK AVRUPA HEYECANI

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

ÜÇ YILDIZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

İLK 11'LER

Dinamo Kiev; Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş tüm kozlarını oynadı! Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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