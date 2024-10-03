Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt\'a sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. İlk hafta ise deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. Kartal, 3. hafta maçında Fransa'nın Lyon takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

03.10.2024 23:47  Güncelleme: 00:22
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvanın lig etabında 2'de 0 yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI VE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında penaltı ve kırmızı kart bekledi. Siyah-beyazlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Rashica, savunma arkasına sarkan Immobile'ye derinlemesine bir pas gönderdi. İtalyan golcü, yay üzerinde topu kontrol ettikten sonra Koch'un müdahalesiyle yerde kaldı. Gözler İskoç hakeme çevrildi ancak Beaton oyunu devam ettirdi. VAR'da da incelenen pozisyondan Beşiktaş'ın beklediği karar çıkmadı.

FRANKFURT 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Frankfurt, 5 dakikada Beşiktaş ağlarına 2 gol bıraktı. 19. dakikada kazanılan penaltıyı Marmaush ile gole çevirmeyi başaran Alman temsilcisi, bu golden 3 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı. 22. dakikada fileleri havalandıran Ebimbe, takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Rashica sağ kanattan çalımlarla harika getirdi. Açtığı ortada Rafa Silva topla buluştu. Çektiği şut Robin Koch'un ellerine çarptı. Hakem John Beaton, penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlılarda penaltıda Ciro Immobile topun başına geçti. İtalyan golcü, 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos'u geçemedi. Böylelikle ilk yarı da konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Eintracht Frankfurt, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı. Son bölümde Knauff ile golü bulan Alman ekibi, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş ise maçtaki tek golünü 90+3 dakikada Arthur Masuaku ile attı.

2'DE 0 YAPTI

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında 2'de 0 yaptı. İlk hafta deplasmanda Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci haftada da Eintracht Frankfurt'a boyun eğdi.

SIRADAKİ RAKİP

İki maç sonunda 0 puanı bulunan Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Puanını 4 yapan Eintracht Frankfurt ise aynı gün saat 19.45'te Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sadece Beşiktaş:
    CANIN SAĞOLSUN BEŞİKTAŞIM SEVİNMEK İÇİN SEVSEYDİK SARININ YANINA KIRMIZI KOYARDIK KÖY TAKIMI İLE OYNAMADIK. 10 23 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhata 15 gün kafa izni 15 gün gelme kara karga ;)) 14 4 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Sadece beşiktaşlı çok konuşan Evet dediğin gibi nasıl olsa Türk hakemleri yok yenemediniz tabi Öyle bol yorumlar yaparsan sonucuna katlanırsın 11 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    UEFA Avrupa Ligi'nde en kötü takım Beşiktaştı zaten kendisi de kendine sonuncu bulmuş sıralamada ben hep söylüyorum Beşiktaş'ın geniş kadrosu olmadığı için hem Avrupa'da hem ligde bir yere gidemez 8 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MAC BITTI MI LA DAHA BASLAMAZ DEMİ 4 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    REZİLTAŞ TÜRKİYE Yİ REZİL ETMEYE DEVAM EDİYOR 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ARKADAŞLAR 4+3TASIMIZ LIDER DURUM DA GOL DE ATTILAR , GOL ATMAYI BILIYORLARMIS. 3 0 Yanıtla
  • Nuri Şimşek:
    balon Ajax la patladı zaten 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    İşsiz Ferhat nerde ki yazık:-) 3 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tebrikler Beşiktaş sahanıza gelmeye korkan güçlü bir takıma bu skorla bu oyununuzla yenilmiş olsanız bile iyiydiniz Türkiye liginde çok can yakarsınız 0 2 Yanıtla
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