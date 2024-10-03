Beşiktaş, Eintracht Frankfurt\'a sahasında 3-1 yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak turnuvanın lig etabında 2'de 0 yaptı.
Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 7. dakikasında penaltı ve kırmızı kart bekledi. Siyah-beyazlıların sağ kanattan geliştirdiği atakta Rashica, savunma arkasına sarkan Immobile'ye derinlemesine bir pas gönderdi. İtalyan golcü, yay üzerinde topu kontrol ettikten sonra Koch'un müdahalesiyle yerde kaldı. Gözler İskoç hakeme çevrildi ancak Beaton oyunu devam ettirdi. VAR'da da incelenen pozisyondan Beşiktaş'ın beklediği karar çıkmadı.
Frankfurt, 5 dakikada Beşiktaş ağlarına 2 gol bıraktı. 19. dakikada kazanılan penaltıyı Marmaush ile gole çevirmeyi başaran Alman temsilcisi, bu golden 3 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı. 22. dakikada fileleri havalandıran Ebimbe, takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Rashica sağ kanattan çalımlarla harika getirdi. Açtığı ortada Rafa Silva topla buluştu. Çektiği şut Robin Koch'un ellerine çarptı. Hakem John Beaton, penaltı noktasını gösterdi. Siyah-beyazlılarda penaltıda Ciro Immobile topun başına geçti. İtalyan golcü, 27. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Santos'u geçemedi. Böylelikle ilk yarı da konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Eintracht Frankfurt, 82. dakikada farkı 3'e çıkardı. Son bölümde Knauff ile golü bulan Alman ekibi, skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş ise maçtaki tek golünü 90+3 dakikada Arthur Masuaku ile attı.
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabında 2'de 0 yaptı. İlk hafta deplasmanda Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci haftada da Eintracht Frankfurt'a boyun eğdi.
İki maç sonunda 0 puanı bulunan Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Puanını 4 yapan Eintracht Frankfurt ise aynı gün saat 19.45'te Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak.
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