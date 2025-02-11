Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

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Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu transfer ettiğini duyurdu. 20 yaşındaki Kolombiyalı orta saha ile sözleşme imzalandı. Genç futbolcu için 2 milyon euro bonservis ödeyecek siyah-beyazlılar, Ricardo'nun eski kulübüne sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. Elan Ricardo, Beşiktaş'tan yıllık 600 bin dolar kazanacak.

11.02.2025 16:30  Güncelleme: 17:28
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Beşiktaş, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.

İMZAYI ATTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ricardo, 77 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

SÖZLEŞME DETAYLARI

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu için kulübü CD La Equidad'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan yıllık 600 bin dolar kazanacak.

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

ELAN RICADO'NUN RAKAMLARI

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da doğan 184 cm boyundaki orta saha, CD La Equidad altyapısında yetişti. Geçen sezon Kolombiya ekibinde çıktığı 42 maçta 8 gol ve 3 asist ile oynayan genç futbolcu, bu sezon ise 3 maçta 1 gol attı.

Beşiktaş, Elan Ricardo\'yu kadrosuna kattı

Kolombiya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    SENEYE FETO 8TAŞ KÜMEYE 5 26 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Beşiktaş kreş kulübü 4 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Seneye Beşiktaş Show Yapar.. 19 4 Yanıtla
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