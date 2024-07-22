Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı

Spor

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i renklerine bağladı.

TRANSFERİ KARAGÜMRÜK DUYURDU

Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

CAN'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Austuria Wien altyapısından yetişen Can Keleş, geçtiğimiz sezon Karagümrük'e transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip ile 39 maça çıkan Can, 5 gol 3 asist kaydetti.