Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i kadrosuna kattı. Transferi Karagümrük kulübü duyurdu. Açıklamada, Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşıldığı ve Beşiktaş'a transfer etiğine uyan bir süreç için teşekkür edildiği belirtildi. Geçen sezon Karagümrük'te 39 maça çıkan Can, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

22.07.2024 16:49
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Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i renklerine bağladı.

TRANSFERİ KARAGÜMRÜK DUYURDU

Karagümrük kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

CAN'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Austuria Wien altyapısından yetişen Can Keleş, geçtiğimiz sezon Karagümrük'e transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip ile 39 maça çıkan Can, 5 gol 3 asist kaydetti.

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