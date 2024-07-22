Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş, uzun süredir mesai harcadığı Can Keleş transferinde mutlu sona ulaştı. Fatih Karagümrük, Can'ın transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Beşiktaş ise 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen genç yıldız, yıllık 21 milyon TL maaş alacak.

22.07.2024 16:49  Güncelleme: 17:23
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Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i renklerine bağladı.

TRANSFERİ KARAGÜMRÜK DUYURDU

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATTI

Öte yandan Beşiktaş da 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzanladığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, transfer açıklamasında "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü. Can Keleş'in ise siyah-beyazlılardan yıllık 21 milyon TL maaş kazanacağı gelen bilgiler arasında.

CAN'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Austuria Wien altyapısından yetişen Can Keleş, geçtiğimiz sezon Karagümrük'e transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip ile 39 maça çıkan Can, 5 gol 3 asist kaydetti.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük\'ten Can Keleş\'i kadrosuna kattı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Duran CELIK: Bu sene Beşiktaş düşmemeye oynar 0 7 Yanıtla
  • Volkan null: Bu çocuk gayet iyi bence yildiz olur zamanla 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Beşiktaş'ta tutunması çok zor..hiç adam kovalamayan..çok yumuşak bir oyuncu.. 0 3 Yanıtla
    Mustafa Yurdakul: bir sezon boyunca en az 15 maçını izledim..Amacım çamur atmak değil..Kendimce tespitte bulundum hocam.. 1 1 ferhat eser: peşin konuşmamak lazım çocuk gayet iyi oynuyor 1 0 ferhat eser: mustafa kardeşim estağfurullah çamur attınız demedim ama videolarını izleyin ışık var kendisinden zamanla kadroda fırsat bulursa kendini gösterecektir benim görüşüm şahsen böyle 0 0
  • Mustafa Demir: iyi transfer ???? 2 0 Yanıtla
  • Tony Montana: Yeni transferi bir an FERHAT ESER zannedenler : ) 0 1 Yanıtla
    ferhat eser: tövbe bismillah :)) 0 1 Volkan null: boş adamsın toni 1 0
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