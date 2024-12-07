Canlı anlatım! Dev derbide çok net gol kaçtı - Son Dakika
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Canlı anlatım! Dev derbide çok net gol kaçtı

Canlı anlatım! Dev derbide çok net gol kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede 0-0 eşitlik var.

07.12.2024 17:56
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.

CANLI ANLATIM

26' Dijiku, orta alanda Gedson'a faul yaptı.

25' Beşiktaş, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

24' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

23' Rafa Silva'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Rashica, penaltı noktasının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Kale önünde Samet'ten seken top dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

22' Rafa Silva, orta alanda Amrabat ve Mert Müldür'den topu kurtararak meşin yuvarlağı Gedson'la buluşturdu. Gedson'un Immobile'ye attığı uzun pasta Immobile topa yetişemedi. Fenerbahçe, kendi yarı alanının sağından taç atışı kullanacak.

20' Maximin, orta sahanın sağında Svensson'a faul yaptı. Beşiktaşlı futbolcular hakem Mehmet Türkmen'in kartına başvurmamasına itiraz etti.

19' Fenerbahçe, kendi yarı alanında top çeviriyor...

18' Masuaku'nun direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta savunma kale önünde topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

17' Gedson Fernandes, rakip ceza sahasının sağ tarafında Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

16' Maximin, kendi yarı alanının solundan rakip yarı alanın soluna koşu yapan Tadic'e pasını verdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

15' Saint Maximin, orta alanın sağında Svensson'a faul yaptı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

14' Fenerbahçe, hazırlık pasları yapıyor...

12' Rafa Silva'nın merkezden sol kanatta bulunan Immobile'ye verdiği pasta Immobile, ceza sahasının solunda çalımlarla kaleye şut denemek istedi ancak savunmada Mert Müldür araya girerek topu taca gönderdi.

10' ÖNEMLİ POZİSYON! Dzeko, ceza sahasının solunda topla buluşarak çarprazdan şutunu denedi. Kalesinden açılan Mert topa müdahale edemedi. Sonrasında kaleye giden meşin yuvarlağı Emirhan Topçu harika çıkardı.

9' Tadic'in sol kanattan ceza sahası içinde bulunan Fred'e verdiği pasta Al Musrati topu Fred'in ayağından alarak tehlikeyi önledi.

8' Svensson, sağ kanattan çizgie inerek ortalamak istedi ancak savunmadan seken top tekrar Svensson'a çarparak dışarı gitti. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

7' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor...

5' TEHLİKELİ ATAK! Amrabat orta alanda Salih Uçan'dan çaldığı topu sol kanatta bulunan Maximin'e attı. Maximin sol kanattan ceza sahası çizgisine topu sürerek kale sahasına hareketlenen Dzeko'ya yerden pas verdi. Dzeko'nun vuruşunda top doğrudan dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

4' Immobile, orta alanın solunda Amrabat ile girdiği mücadelenin ardından hakem Mehmet Türkmen'den faul bekledi. Mehmet Türkmen, mücadelenin taç atışıyıla devam etmesini söyledi. Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

3' Beşiktaş taraftarı takımlarına karşı desteğini bir hayli artırdı.

2' Beşiktaş hazırlık pasları yapıyor...

1' Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Dev derbide çok net gol kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Ali:
    Örgüt çöktüğün beri şampiyonluk göremeyenler siz daha çok beklersiniz geçti o eski günler :))) Anca dünya devi Galatasaray'ı izler başarıları altında inler kudurursunuz :D 45 11 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Dünyanın en iyi ağlak topçusu semi nerede la yedek mi :D:D:DD maç sonu eziktaslılar inleyecek kesin :D 27 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dizi İzlemeye Karar Verdim Sonucu Basit.. 20 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Salyalı Fetösaraylıların yorumlarını okumaya geldim. 5 15 Yanıtla
  • Alparslan:
    Beşiktaş bilindik takım FB yinyener kendi ligden koptu fenerbahceyi de kopartir ???? 10 7 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    Ahlak gavatsaraylailar için buradayım. 4 9 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Kuşlar derbisi :) 5 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TİYATRO BAŞLADI 2 1 Yanıtla
  • Osman Ege:
    2-2 berabere derim 0 0 Yanıtla
  • Osman Ege:
    2-2 berabere bence 0 0 Yanıtla
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