Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Ferudun Ozmen:

Maaşımızı aldık şimdi oynarız diye bir düşünce varsa bjk li futbolcularda taraftar sormaz mı geçen haftalarda neden oynamadınız o zaman terk derdiniz paramıydı diye sormazlar mı adama. Teknik direktörü boşuna yolladılar o zaman futbolcular bile isteye sahada mücadele etmemiş ceplerine para girmeyince.. Tabi bunu en çok cinconlular istiyor düne kadar eziktaş diye küçümsedikleri takımı kendileri için kurtarıcı olarak görüyorlar. Lig daha uzun herkes puan kazanır kaybeder ctesi günü lig bitmiyor.