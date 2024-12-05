Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide genç hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

05.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:54
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Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

Süper Lig'de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Maç Beşiktaşın maaş ödemeleri yapıldı 9 3 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Maaşımızı aldık şimdi oynarız diye bir düşünce varsa bjk li futbolcularda taraftar sormaz mı geçen haftalarda neden oynamadınız o zaman terk derdiniz paramıydı diye sormazlar mı adama. Teknik direktörü boşuna yolladılar o zaman futbolcular bile isteye sahada mücadele etmemiş ceplerine para girmeyince.. Tabi bunu en çok cinconlular istiyor düne kadar eziktaş diye küçümsedikleri takımı kendileri için kurtarıcı olarak görüyorlar. Lig daha uzun herkes puan kazanır kaybeder ctesi günü lig bitmiyor. 3 1 Yanıtla
  • Cemre Mert Yavuz:
    Mourinho nun beğendiği hakem değil miydi bu arkadaş? 4 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Bjk in son şansı yoksa takım 5 sene toparlayamaz 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Son Dakika
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