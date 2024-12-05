Merakla beklenen derbinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.
Süper Lig'de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
6 Aralık Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı - Son Dakika
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