Derbide inanılmaz anlar! Skor değişti - Son Dakika
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Derbide inanılmaz anlar! Skor değişti

08.05.2022 18:04

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir maça çıkan iki takım da galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmada 1-1'lik eşitlik var.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Ligde 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda hedefine güçlü adımlarla devam etmek isterken, Beşiktaş ise taraftarı önünde 3 puan alarak Avrupa kupaları şansını son 2 maça taşımak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte cezalı oyuncular Valentin Rosier ile Francisco Montero, karşılaşmada forma giyemedi. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Hırvat oyuncu Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda Vida ile birlikte sakatlığı ya da cezası bulunmayan isimlerden Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kamp kadrosunda yok.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

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