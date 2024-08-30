UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi\'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcilerimiz farklı torbalardan rakiplerini çekecekler ve yeni formata göre mücadele edecekler.

30.08.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakipleri;

Galatasaray'ın rakipleri;

  • Tottenham
  • Ajax
  • PAOK
  • AZ Alkmaar
  • D. Kiev
  • Malmö
  • Elfsborg
  • RFS

Beşiktaş'ın rakipleri;

  • Eintracht Frankfurt
  • Ajax
  • Maccabi Tel Aviv
  • Lyon
  • Malmö
  • Bodo/Glimt
  • Athletic Bilbao
  • Twente

1. Torba; Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba; Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba; Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba; Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katıldı.

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sadece Beşiktaş: BEŞİKTAŞ FENER ÇIKAR Galatasaray 0 ÇEKER. 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser: UEFA KUPASI BEŞİKTAŞA GELECEK 0 0 Yanıtla

13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
22:49 Trabzonspor, St. Gallen’e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
21:47 İsrail işgali altındaki Gazze’de çatışmalara aşı arası İsrail işgali altındaki Gazze'de çatışmalara aşı arası
21:17 Konya’nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı Konya'nın Yunak ilçesini şiddetli sağanak vurdu, tarım arazilerini su bastı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 14:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement