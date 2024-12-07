Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi sahasında 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, ezeli rakibini 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde 5 maçın ardından 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe'nin ise 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi son buldu.

07.12.2024 20:55
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki dev karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başaran siyah-beyazlılar, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

CENK TOSUN'A BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'nda siyah-beyazlı taraftarların"Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratıyla tepki gösterdi.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kaleci Mert'ten sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yapan Dzeko'nun golünü Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

TADIC DİREĞİ GEÇEMEDİ

Beşiktaş'ta maçın 32. dakikasında Gedson Fernandes, elle oynadığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Ceza alanı önünde topun başına geçen Tadic'in serbest vuruşu üst direkten auta gitti.

BEŞİKTAŞ KIRMIZI KART BEKLEDİ

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi ve karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mehmet Türkmen ise Saint-Maximin'i uyarmakla yetindi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta şanssız sakatlıklar yaşayan Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde oyuna devam edemedi. Mücadelenin 69. dakikasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine, 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dâhil oldu. Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista'nın ardından Tayyip Talha Sanuç sakatlanan bir başka defans oyuncusu oldu

GALİBİYET GOLÜ CHAMBERLAIN'DEN

Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol 73. Chamberlain'den dakikada geldi. Masuaku'dan sol kanatta pası alan Chamberlain, sağ ayak içiyle kale sahasına ortaladı. Kale yakınında Immobile hamle yapsa da dokunamadı ve top direkt ağlarla buluştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

GEDSON ATILDI

Fenerbahçe'nin direkten dönen topu sonrasında gelişen kontratakta Muçi, merkezden kaleye doğru topu sürerek ceza sahasına girip şutunu çekti.Livakovic topu kurtardı. Pozisyonun ardından topu eline alıp uzaklaştıran Gedson, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

SEMİH'İN GOLÜ OFSAYT

Fenerbahçe yüklenirken Beşiktaş, 90+8. dakikada net bir fırsat buldu. Svensson orta sahadan hücum kaleye koşu yapan Semih'e uzun top gönderdi. Semih'in Samet'i geçip kale yakınından çektiği şut fileleri bulsa da pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı. Kalan kısa sürede gol çıkmayınca 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

FENERBAHÇE'NİN 26 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet hasreti sona ererken, Fenerbahçe'nin ise 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi bitti. Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Barış:
    Bu beşiktaşa yenilen şampiyon olamaz helal olsun kartala 116 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    acunnnnnn yapi var yapiiiii alirsin 3/1 ii 93 6 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Acun iki laf et de keyfimiz yerine gelsin... 93 3 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    yürüü ense traşını görelimmm 81 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Yneticilerin ve çoğu tratarının salıncakta olmasına rağmen kendi takımlarının yenilmesini bile isteyecek kadar onrsuzlaşanlara rağmen, Helal olsun Beşiktaş'ın futbolcularına ve sadece takımını destekleyen taraftarlarına! 80 1 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Beşiktaşı tebrik ediyorum. Oynaması gerektiği gibi oynadı kazandı. 70 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kötü Futbol 3 Puan Getirdi. Yinede Şampiyon Galatasaray Olacak Beşiktaş pişmanlıktır 44 22 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    Çok boş takım acur un takımı la 64 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ZORTINHO YU BU SEFERDE SERDAR DÜRTÜP UYKUSUNDAN UYANDIRDI 54 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat Burada mısın Lann Gevşek 29 9 Yanıtla
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