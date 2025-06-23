Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve seride durumu 3-1 yaptı.
Mücadelenin son bölümleri oynanırken her iki takımın da yöneticilerinin bulunduğu locada kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olaylara müdahale etmek adına hızlı adımlarla o bölgeye doğru gittiği görüldü.
Bu esnada oyun bir süreliğine durdu. Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe yönetimini uğurladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti - Son Dakika
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