Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve seride durumu 3-1 yaptı.

İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ ARASINDA OLAY ÇIKTI

Mücadelenin son bölümleri oynanırken her iki takımın da yöneticilerinin bulunduğu locada kavga çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olaylara müdahale etmek adına hızlı adımlarla o bölgeye doğru gittiği görüldü.

OYUN BİR SÜRE DURDU

Bu esnada oyun bir süreliğine durdu. Olayların yatışmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe yönetimini uğurladı.

İşte yaşanan tartışmada o anlar;