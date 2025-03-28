Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbiyi hakem Yasin Kol'un yöneteceğinin açıklanmasının ardından siayh-beyazlı ekip karara tepki göstermişti. TFF'ye derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için başvuran ancak bu talebi reddedilen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

HAKEM HAMLESİ

Beşiktaş, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirmesi için özel bir plan yaptı. Buna göre siyah-beyazlıların teklif götürdüğü bir yabancı bir de yerli eski hakem derbiyi ekrandan izleyecek ve tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak. Eski hakemler yorumlarını hemen kulüp görevlisine aktaracak. Bu yetkili de yorumları kulübün sosyal medya hesaplarından dakika dakika paylaşacak.

NE OLDU?

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF'yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye emekli yabancı bir hakem getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.