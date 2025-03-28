Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor

Beşiktaş, Yasin Kol'un yöneteceği Galatasaray derbisi için sürpriz bir hamle yaptı ve dünyaca ünlü bir eski hakemi İstanbul'a getiriyor. Eski hakem, derbiyi ekrandan izleyerek tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak ve bu yorumlar kulüp görevlisine aktarılacak.

28.03.2025 17:07
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbiyi hakem Yasin Kol'un yöneteceğinin açıklanmasının ardından siayh-beyazlı ekip karara tepki göstermişti. TFF'ye derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için başvuran ancak bu talebi reddedilen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

HAKEM HAMLESİ

Beşiktaş, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirmesi için özel bir plan yaptı. Buna göre siyah-beyazlıların teklif götürdüğü bir yabancı bir de yerli eski hakem derbiyi ekrandan izleyecek ve tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak. Eski hakemler yorumlarını hemen kulüp görevlisine aktaracak. Bu yetkili de yorumları kulübün sosyal medya hesaplarından dakika dakika paylaşacak.

NE OLDU?

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti. Ancak TFF bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF'yi istifaya davet etmiş, ardından derbiye emekli yabancı bir hakem getirerek pozisyonları yorumlatma kararı almıştı.

Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray derbisi için hakem getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • HAKAN GENCER:
    Ne kadar boş bir iş ee ne olacak sonra ? 27 6 Yanıtla
  • tekeler61:
    bu iş iyice çığrından çıktı. 25 3 Yanıtla
  • Erol AY:
    Yahu Galatasaray sana 20 puan fark atmış,3.lük şansın yok.Nedir bu Galatasaray maçına motivasyon. Önüne gelen Anadolu takımına yenilmekten şimdi Galatasaray galibiyetiyle mi çıkışa geçecek Beşiktaş ? 15 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    alt tarafı yabancı hakem olcak 8 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Peki iyi de yarın öbür gün Kadıköy deki şikebahçe maçına da yabancı hakem gözlemcisi getirebilecen mi? 4 3 Yanıtla
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