Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem ataması tartışması - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem ataması tartışması

27.04.2023 17:36

Süper Ligin 32. haftasında Beşiktaş Vodafone Parkta Galatasarayı konuk edecek. Dev derbiye hakem Ali Şansalanın atanması büyük ses getirdi. Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylılar Sipariş atama Ali etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yaptı. İddialar üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklama yaptı. İki kulüp de derbiye hakem Ali Şansalanın atanmasını talep ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanması büyük ses getirdi.

"SİPARİŞ ATAMA ALİ"

Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylılar, "Sipariş atama Ali" etiketiyle 100 binin üzerinde paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar yaptıkları paylaşımlarda, derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının talep ettiği iddiasında bulundu.

İDDİALARI YALANLADILAR

İddialar üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklama yaptı. İki kulüp de derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını talep ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
Türkiye gündeminde zirveye oturdu! 'Sipariş atama Ali' etiketiyle yapılan paylaşımlar 100 bini geçti
YORUMLAR
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Ali Şansalan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem ataması tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem ataması tartışması - Son Dakika
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