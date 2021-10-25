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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

25.10.2021 18:56

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi takımda teknik direktör Sergen Yalçın defansta Necip-Vida ikilisine formayı verirken sol bek pozisyonunda ise Umut Meraş yer alacak. Sarı-kırmızılılarda ise Fatih Terim hücum hattında tercihini Morutan, Kerem ve Diagne'den yana kullandı.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da galibiyet alarak lider Trabzonspor'la puan farkını 4'e indirmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

DEV DERBİDE 350. RANDEVU

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera - Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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