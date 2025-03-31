Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş

Derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda takıma 1 milyon euroluk (41 milyon TL) tarihi prim sözü verdiği ortaya çıktı.

31.03.2025 10:53
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Süper Lig'in merakla beklenen dev maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, bu zaferle sarı-kırmızılıların bu sezonki namağlup serisini de sona erdirdi.

BAŞKANDAN TARİHİ PRİM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla yaptığı toplantıda 1 milyon euro (41 milyon TL) prim sözü verdi. Futbolculardan galibiyet isteyen Adalı, maçın ardından soyunma odasına inerek oyuncuları tek tek tebrik etti ve prim sözünü yerine getireceğini açıkladı.

Bu kritik galibiyet, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, takım içinde de büyük bir moral kaynağı oldu.

Serdal Adalı, Galatasaray, Ümraniye, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Aynı primi şikebahçe maçında da bekliyoruz. 16 11 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Galatasaray uyuncusona verilen kırmızı kart yanlış bir de var karışamaz Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen daha iyi oynadı 11.11 kalsaydı Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenerdi farklı 7 8 Yanıtla
  • 1031192:
    Salıncak paylaşınca da kızıyorlar 8 7 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    o primin kaynağı önemli nerden geldi şampiyonluk idiası olmuyan bir takım neden ve kim için o kadar büyük bir pirim versin hepsi şaibe dolu konular maliyenin paranın kaynağını araştırması lazım futbolu tamamen kirli emellerine alet etmeye başladılar... 1 1 Yanıtla
  • ertan güler:
    Serdar adalı yada Beşiktaş’tan çıkmaz o para… ali başkan vermiştir o parayı ?? 1 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Barış Alper in ikinci sarıdan kırmızı kartı görmezden gelinmiş. 0 1 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Parayı vereni araştırmak lazım Beşiktaş'ta paramı varda verecek 0 0 Yanıtla
  • murat çelik:
    Futbolcular parayla coşuyor demekki.yürekten oynayan malesef 0 0 Yanıtla
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