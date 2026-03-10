Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin kayıtlarını açıkladı.
Yapılan paylaşımda Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartta geçen konuşmalar futbolseverlere sunuldu.
İşte o konuşmalar:
VAR: "Ozan hocam."
Hakem: "Efendim Ömer.
"VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam."
Operatör: "Açtım hocam."
VAR: "Temas noktasıyla başlıyorum."
Hakem: "Evet, geldim Ömer. Görüyorum temas noktasını. Tamam benim için. Benim için çok açık, kırmızı kart pozisyon. 10 numara kırmızı kart."
VAR: "Tamamdır."
