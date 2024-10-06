Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Trenyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Antep'teki galibiyet hasreti de 6 maça yükseldi.

06.10.2024 21:03
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Beşiktaş, Trenyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak Antep deplasmanında 2 puan bıraktı.

IMMOBILE PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, kendi kazandırdığı penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34 yaşındaki forvet, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta ise 11 gole ulaştı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

7 YIL SONRA SÜPER LİG'DE BİR İLKİ BAŞARDI

Altın Ayakkabı ödüllü golcü Immobile, Gaziantep filelerini de havalandırarak Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atmış oldu. Ekim 2017'de Adis Jahovic, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı göstermişti. 7 yıl sonra bunu başaran ilk isim Immobile oldu.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

MUÇİ DİREĞE TAKILDI

Gaziantep FK, 1-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlanınca Beşiktaş etkili ataklar yapmayı sürdürdü. 33'te Ernest Muçi'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

ANTEP'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

40. dakikadan sonra Gaziantep oyuna tekrar oldu. 43. dakikada Deian Sorescu'nun ağlara gönderdiği gol öncesi ortayı yapan Emre Taşdemir ofsaytta olduğu için VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi. İlk yarda başka gol olmayınca devreye siyah-beyazlılar 1-0 önde girdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

MAXIM SON DAKİKADA PUANI KOPARDI

Gaziantep FK, dakikalar ilerledikçe riskler alıp Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalıştı. Siyah-beyazlıların savunması ise bu dakikalarda kalitesini gösterdi ancak maçın son bölümünde oyunun hakimi olan ev sahibi takım, aradığı golü 90+5. dakikada buldu. Alexandru Maxim, 90+5'te Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skora eşitliği getirdi. Taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

KARTAL 6 MAÇTIR GAZİANTEP'TE KAZANAMIYOR

6 maçtır Gaziantep deplasmanında kazanamayan Beşiktaş, 7 maçta 17 puana yükseldi. İlk haftanın ardından oynadığı 6 maçta kazanamayan Gaziantep ise bu maçtan 1 puan alarak 5 puana yükseldi. Beşiktaş, milli aranın ardından Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • ferhat eser:
    canın sağolsun fenerin ve 5sarayın kocası en büyük sensin tek büyük sensin ŞANLI BEŞİKTAŞ 13 83 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER ZAMAN BABANIZ GALATASARAY 55 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    PENALTI JOKERINE RAĞMEN GAK GAKGAAAAK GAK GAK 52 6 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Ferhat Eser i bulun bana :) 48 5 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Haaaa haaaa haaaaa tebrikler Gaziantep spor 39 7 Yanıtla
  • Taner Barker:
    FERHAT patlattılar balonunu eline verdiler OE 41 4 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    fero nerdesin yaprağım 33 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    4+3 TAŞ SALINCAK CI BAŞI 30 6 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    karga ferhat bugün uyuyamaz 10 gün ortalıkta görünmez acı varmı kara karga :)) 17 4 Yanıtla
  • V. A.:
    Sergen Yalçın göreve… 8 6 Yanıtla
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