Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

-Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında fire vermek istemiyor

-Defansta önemli eksikler

-Dorukhan döndü, Oğuzhan sakatlandı-Sarı kart sınırında 3 futbolcu

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yaparken, dördüncü hakem Hakan Ceylan olacak.Süper Lig'de 48 puanı bulunan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek şampiyonluk yarışına fire vermeden devam etmek istiyor. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta 70 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta İ.H. Konyaspor'u 1-0 yenerek zirveye tutunmuştu. Konyaspor'u hafta içinde bu kez kupadan eleyen ve yarı finale çıkan Beşiktaş, moral seviyesini de oldukça yükseltmişti. Takımda önemli ölçüde eksikler olsa da teknik heyet ve futbolcuların Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inancı tam.DEFANSTA ÖNEMLİ EKSİKLERBeşiktaş ligin ilk devresinde M. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde yaşadığı defans sıkıntısını bu kez Gençlerbirliği maçı öncesinde yaşıyor.Kadrosunda 3 stoper, 1 sağ bek ve 2 sol beki olan siyah beyazlılarda, bu futbolcuların 4'ü sakatlık ve cezalılar yüzünden Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.Konyaspor maçında kırmızı kart gören N'Sakala ve bu sezonki 4'üncü sarı kartı gören Domagoj Vida cezalı olan iki isim. Yine Konyaspor'la oynanan kupa maçında sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Montero da kadroda olmayacak. İki hafta önce oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan ve bu hafta saha koşularına başlayan Rıdvan Yılmaz ise tam iyileşmediği için Ankara'ya götürülmedi.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu kadar eksik karşısında defans kurgusunu nasıl yapacağı merakla bekleniyor.Yalçın'ın orta saha oyuncuları Josef, Atiba, Necip ve Dorukhan dörtlüsünden ikisini defansta görevlendirmesi veya genç stoper Serdar'ı Welinton ile ikili yaparak Josef-Atiba'yı kendi yerinde oynatması ihtimaller dahilinde. Bu durumda takımın jokeri olan Necip sol bekte oynayacak. Necip'in stoperde oynadığı kurguda ise Dorukhan'ın sağ bek, Rosier'in de sol bekte oynaması ihtimaller arasında.Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel onbiri, "Ersin-Dorukhan-Welinton-Necip-Rosier-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar şeklinde.DORUKHAN DÖNDÜ, OĞUZHAN SAKATLANDIBeşiktaş'ta Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde 5 futbolcu sakatlık ve cezası sebebiyle kadroya dahil edilmedi.Konyaspor maçında kırmızı kart gören N'Sakala, 4'üncü sarı kartını gören Vida cezaları sebebiyle, Montero, Rıdvan ve Oğuzhan da sakatlıkları sebebiyle Ankara'ya götürülmeyen futbolcular oldu.Bu arada Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştükten sonra, antrenmanda sakatlandığı için iki haftadır takımdan ayrı olan Dorukhan da iyileşerek, Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edildi.SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCUSiyah beyazlılarda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Rosier, Ghezzal ve Necip Uysal Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.