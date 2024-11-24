Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

24.11.2024 18:04
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Lige verilen aradan önce konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Emirhan, Gedson, Al Musrati, Rashica, Rafa Silva, Masuaku, Semih.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi veCiro Immobile Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ise yine sakatlıklarından dolayı Djalma Silva, Ahmed Ildız, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş maç kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok ve Al Musratikart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak. Kartal'da kadroda yer almayan Ciro Immobile de sınırda.

IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alıyor. İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü. Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 4 lig maçını da kazandı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Beşiktaş İçin Sezon Bitmiştir Gazoz Maçı Olacak Bu!... Şampiyon GS olacak 1 0 Yanıtla
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