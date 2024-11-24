Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

Beşiktaş, Göztepe\'ye sahasında 4-2 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

24.11.2024 20:53
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

JOSE MOURINHO SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah-beyazlıların Göztepe karşılaşmasını takip etmek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini aldı. Mourinho'ya sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç eşlik etti. Portekizli hocanın, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

SEMİH, MAÇIN BAŞINDA PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada golü buldu. Svensson'un sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Semih Kılıçsoy, harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

BOKELE KENDİ KALESİNE ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI

Kara Kartal, 9. dakikada İzmir ekibinin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy, Rashica'nın pasıyla savunma arkasına sarktı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen Göztepe kalecisi Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı ve top filelere gitti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

HEMEN CEVAP GELDİ, BOKELE BU KEZ RAKİP KALEYE ATTI

Göztepe, bu golden 3 dakika sonra kendi kalesine gol atan Bokele ile farkı 1'e indirdi. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde bulunan Kamerunlu stoper, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylelikle skor 2-1'e geldi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

İZMİR EKİBİ BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk takım, yine kornerden bulduğu golle beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yapan Taha Altıkardeş, topu filelere yolladı. Skoru 2-2'ye getiren bu gol, aynı zamandan ilk 45 dakikanın sonucunu da belirledi.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

ISAAC SOLET SAKATLANDI

Göztepe'de Juan'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşmak isteyen Isaac Solet, Musrati ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılı futbolcular hakem Alper Akarsu'ya penaltı itirazında bulunurken Solet, yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcu, 43. dakikada yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Müsabakanın 59. dakikasında Emirhan Topçu'nun yerine oyuna giren Immobile, böylelikle sahalara geri döndü. Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

FOFANA ÖNE GEÇİRDİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren Datro Fofana, 82. dakikada hızlı hücumda ceza sahası sol çarprazda rakibi Masuaku'yu geçerek kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, İzmir ekibini 2-0 mağlubiyetten 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

TIJANIC FİŞİ ÇEKTİ

Göztepe'de oyuna sonradan giren diğer bir isim olan David Tijanic, skoru belirledi. Romulo, eksik savunmaya karşı merkezden topu sürerek solunda bulunan Tijanic'e yerden pasını verdi. 27 yaşındaki futbolcunun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş yakın köşeden ağlarla buluştu ve 90+1. dakikada fark 2'ye çıktı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf Göztepe oldu.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

KARTAL'IN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Göztepe müsabakası öncesinde sırasıyla Galatasaray (2-1) ve Kasımpaşa'ya (3-1) kaybeden siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi

PUAN FARKI 13'YE ÇIKTI

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetiyle 21 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın Bodrum FK'yı 1-0 yendiği haftada zirveyle olan puan farkı 13'ye çıktı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'u 6-2 yenen ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin de 8 puan arkasında bulunuyor.

13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde;

  1. Galatasaray: 34 puan/+22 averaj
  2. Fenerbahçe: 29 puan/+22 averaj
  3. Samsunspor: 26 puan/11 averaj (13 maç)
  4. Eyüpspor: 22 puan/+6 averaj (13 maç)
  5. Göztepe: 21 puan/+8 averaj
  6. Beşiktaş: 21 puan/+7 averaj

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ferhata Geçer:
    BJK mafiş. Billursuz ve lahmAcun bu sezon tüm tuşlara basıyor. Federasyon başkanını kaniş ettiler, ne dedilerse yapıyor. Hakemler ve VAR tam teslim durumda. Medya febeme yapılan kıyakları göstermemek için yırtınıyor. Mortinyo utanmadan ha bire salya akıtıyor. Futbolculara on milyarlarca dolar akıtılıyor. Bu kadar beynamusluğa rağmen şampiyon olamazlarsa bakalım ne yapacaklar..! 61 3 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Billursuz her yeri satın aldığı için kuş kardeşine sıra gelmedi ellaaam :-))) 37 2 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Elin eşşeğine binen çabuk inermiş Ferhat kardeş. Fenerin başkanının sponsor olduğu klübü destekleyeceğime mahalle takımını desteklerim daha şerefli 31 0 Yanıtla
  • Türk:
    Taraftar yönetimi yani kocu istifaya davet ediyor :)))))))) Siz bunların beslemesioldukçadaha çok loser olursunuz geçmiş olsun :) 29 1 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu:
    Güle güle Van bronckhorst 24 3 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Ferhaaaaatttt :-)) 25 2 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Yapının aq Oynadığınız oyunun aq Ferhat’a selam Tinere devam 18 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ferhat eserin annesinin acil açıklama yapmasını bekliyoruz 18 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eser baban geldi olüm noldu göztepe morarttımı 14 3 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Allahtan her hafta GS ile karşılasmiyorlar... 3. Lige düşerler sonra amatöre... Allah'ın sopası yok gerwk te yok. Anlamadıkları sürece bu böyle... 17 0 Yanıtla
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