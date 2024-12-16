Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi

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Beşiktaş, Adana Demirspor karşısındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa eden eski başkan Hasan Arat için 29 Kasım'da "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.

16.12.2024 22:43  Güncelleme: 22:59
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat ile ilgili çarpıcı bir harekete imza attı.

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİLER

29 Kasım'dasiyah-beyazlıların resmi X hesabından Hasan Arat için yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımı, Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medya ekibi tarafından silindi. Beşiktaş'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama hemen gelmedi.

İşte silinen o paylaşım;

Beşiktaş, Hasan Arat'ı paylaşımını sildi
Beşiktaş, Hasan Arat'ı paylaşımını sildi
Beşiktaş\'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi

Adana Demirspor, Hasan Arat, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY SUTVEREN CELİKK 16 66 Yanıtla
    Ad Drsy:
    düşmanında şerefsizi Galatasaray 28 10
    Ömer Sancar:
    sana koyulan 5 acısı var ömür boyu unutmasın 21 3
    Çelikk:
    kes ulann ipnee 19 2
  • Çelikk:
    E Ne Oldu Yani Beşiktaş Takımıda Sahadan Silindi Havlu Attı 19 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS SEN 8TASLIYIM DIYE NASIL DOLASIYORSUN ADS ULA ADAMLAR EKSI PUANDA HALA GAK GAAAK YAPIYORSUN 12 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS CELİKK ULAN SİZIN YERINIZE OLSAM TAYT, TANGA GIYER CIKARIM SAHAYA OĞLUM KOYDUK YINE HAKEME, FENERASYONA, OZAN TUFAN A RAGMEN KOYDUK. 10 9 Yanıtla
    Çelikk:
    o.cocugu 4 3
    Turan Akhan:
    ananla mi karıştırdın bu taraftarı sen 2 0
  • Çelikk:
    Yavşağın önde gideni Talat Yelbuzzz gavattır 13 4 Yanıtla
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