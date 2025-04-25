Beşiktaş-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Hatayaspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

25.04.2025 19:10
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi ile 49 topladı ve 5. basamakta bulunuyor. Kümede kalma şansını mucizelere bırakan ve kaybetmesi durumunda lige veda edecek olan Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Sila, Mustafa, Immobile.

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg.

IMMOBILE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Göztepe ile oynanan maçta süre bulamayan Ciro Immobile, Hatayspor maçında ilk 11'de yer aldı. Göztepe ile oynanan maçın ardından süre alamamasıyla birlikte sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı'yı kazandığı bir fotoğrafını paylaşan İtalyan futbolcu, Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün sezon sonunda İtalyan golcüyle yollarını ayırmak istediği biliniyor.

KARA KARTAL, LİGDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 10. RANDEVU

Beşiktaş ile Hatayspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 9 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı. Takımlar 4 kez beraberliği bozamazken, iki karşılaşmada ise Hatayspor sahadan galip ayrıldı. Kara kartal'ın 19 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir. Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek. Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

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Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Hatayaspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

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