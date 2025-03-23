Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor\'a 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 3-1 konuk takım kazandı.

SON DAKİKALARDA YENİLDİLER

İstanbulspor'un golleri 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj ile geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise korner atışında yaptığı vuruşla Gabriel Paulista kaydetti.

RICARDO İLK KEZ OYNADI

Beşiktaş'ın devre arası Keny Arroyo ile birlikte kadrosuna kattığı genç futbolcu Elan Ricardo, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak siyah-beyazlılar adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

CHAMBERLAIN VE RAFA SILVA SAKATLANDI

Siyah-beyazlılar, müsabakada iki talihsizlik sakatlık birden yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı. İkinci yarıda ise Rafa Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı'yla girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

RAKİP GALATASARAY

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek. 29 Mart Cumartesi günü TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak dev maç, saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazanmıştı.