Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk\'e 1-0 mağlup oldu

Slovenya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.
Slovenya'da bulunan Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçı Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk 1-0 kazanırken, gol 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başlarken Ciro Immobile kadroda yer almadı.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşılaşacak.
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