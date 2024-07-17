Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk\'e 1-0 mağlup oldu

Slovenya'da yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başlarken Ciro Immobile kadroda yer almadı. Kartal, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşı karşıya gelecek.

17.07.2024 21:27
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Slovenya'daki hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

TEK GOLLE KAYBETTİ

Slovenya'da bulunan Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçı Marino Pusic yönetimindeki Shakhtar Donetsk 1-0 kazanırken, gol 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

IMMOBILE KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista maça ilk 11'de başlarken Ciro Immobile kadroda yer almadı.

SIRADAKİ RAKİP GRAZER AK

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da Grazer AK ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • V. A.: Geçen yıla göre çok büyük fark var taktikte anlayısta 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser: tff yüzünden Türk futbolunun marka değeri ayaklar altında premier lig ispanya ligi ekipleriyle maç yapmak varken küçük takımlarla maç yapıyoruz biz bugün bunlara 5 atsaydık ne olacaktı yinede Beşiktaşı sezon öncesi çözemedik güçlü rakipler lazım bize 1 0 Yanıtla

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