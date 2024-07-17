Beşiktaş, hazırlık maçında Shaktar Donetsk\'e 1-0 mağlup oldu

ferhat eser:

tff yüzünden Türk futbolunun marka değeri ayaklar altında premier lig ispanya ligi ekipleriyle maç yapmak varken küçük takımlarla maç yapıyoruz biz bugün bunlara 5 atsaydık ne olacaktı yinede Beşiktaşı sezon öncesi çözemedik güçlü rakipler lazım bize