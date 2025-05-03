Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya Siyah-beyazlılar oldukça etkili başladı. Rakibine fazla gol şansı vermeyen Kartal, devreyi 10-19 önde tamamladı. Maçın geride kalan bölümünde de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, rakibi Beykoz Belediyespor'u 34-23 yenerek kupayı kazandı. Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.
Salon: Celal Atik
Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşad Erdoğan,
Beykoz Belediyespor: Sertan Can Erdoğan, Yaşar Erdem Ateş 3, Ali Emre Babacan 4, Fatih Çalkamış 2, Onur Ersin 4, Burak Turan, Salih Uludağ 2, Taner Günay, Ömer Faruk Güldal 1, Doğukan Keser 1, Adnan Tayfur 3, Ramazan Döne 2, Danyel Kaya 1, Uğur Erceylan
Beşiktaş: Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 3, Alperen Arabacı 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Khaled Walid 4, Enis Yatkın, Tilte 4, Martinez 4, Eyüp Arda Yıldız 6, Pena 1, Şevket Yağmuroğlu 2, Cvetko 2, Alper Aydın 3, Sorhaindo, Oğulcan Güney 3
Devre: 10-19
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Hentbol, Türkiye Kupası'nı 11. kez mutlu sona ulaştı - Son Dakika
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