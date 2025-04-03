Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Beşiktaş\'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'ndaki maçtan 3-1 galip ayrılan konuk takım, 49 yıl sonra yarı finale yükselmeyi başardı. İzmir ekibi, bu turda Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

03.04.2025 22:30
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylşatı. Sahadan 3-1 galip ayrılan konuk takım, adını 49 yıl sonra yarı finale yazdıran taraf oldu.

PERDEYİ MUÇİ AÇTI

Beşiktaş, 30. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Masuaku'dan pası alan Rafa Silva, orta çizgi üzerinde sağ ayağının dışıyla bekletmeden dokunuşunu yapıp Muçi'yi savunma arkasına kaçırdı. Çaprazdan hızla içeri sokulan Arnavut futbolcu, ceza alanına girer girmez sol ayağıyla uzak köşeye yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

TAYYİP TALHA ATILDI

Siyah-beyazlılar, bu golden yalnızca 6 dakika sonra 10 kişi kaldı. Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 36. dakikasında savunmanın arkasına sarkan Juan'a yaptığı faulün ardından hakem Atilla Karaoğlan tarafından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart ile cezalandırıldı. Öte yandan takımını bir kişi eksik bırakan Tayyip Talha'nın gördüğü kırmızı kartın ardından yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı.

ROMULO FRİKİK'İ ATTI

Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşu kullanan Göztepe'nin golcüsü Romulo, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 38. dakikada skora dengeyi getirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. 36. dakikada 10 kişi kalan siyah-beyazlılar,

BEŞİKTAŞ PENALTI İSTEDİ, HAKEM SERBEST VURUŞ VERDİ

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi. Gedson, Dennis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda faulün ceza alanı içinde olduğunu işaret ederek penaltı için itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, serbest vuruş kararı verdi. Göztepeli futbolcu bu faulünün ardından sarı kart gördü. Beşiktaş cephesi penaltı itirazlarını sürdürürken Atilla Karaoğlan, VAR'dan da uyarı gelmemesi sebebiyle serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Hakemi bu kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

MASUAKU DİREĞE TAKILDI

45+3. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Arthur Masuaku, sol ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu. Baraja da temas ederek direğe çarpan top, oyun alanını terk etti. Bu pozisyonun ardından ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

CHAMBERLAIN İLE EMİRHAN TARTIŞTI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş'ta kısa süreli olay yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

ROMULO BU KEZ PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan 77. dakasında Göztepe'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Koray Günter'in kafa vuruşunda hemen yanındaki Arthur Masuaku'nun eline çarpan top sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Romulo, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye vurdu ve kaleci Ersin'i terse yatırarak topu ağlarla buluşturdu. Göztepe bu golle 2-1 öne geçti.

GÖZTEPE'NİN GOLCÜSÜNDEN HAT-TRICK

Bu golden yalnızca 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı golcü, hem kendisinin hem de takımının 3. golünü attı. Göztepe savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Romulo, kaleci Ersin'in de kalesinde kalmasıyla boş durumda topu kontrol etti ve içeri sokulup karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı.

49 YIL SONRA YARI FİNALDELER

Romulo'nun bu golü karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Türkiye Kupası'nı daha önce 2 kez müzesine götüren İzmir ekibi 49 yıl sonra yarı finale yükselmeyi başardı.

RAKİP TRABZONSPOR

Göztepe, yarı finalde Trabzonspor ile deplasmanda yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Diğer bir yarı final karşılaşması ise Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray ile İskenderunspor'u saf dışı bırakan Konyaspor arasında oynanacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ı 3-1 yenen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Aslancimbom1234:
    lök diye bir ses geldi ahahahaah :))) 2 0 Yanıtla
  • Aykut Uzbilir:
    10 kişilik Galatasaray ı yenerken iyiydi kendiniz 10 kişi kalınca gördük ne olduğunu by by 0 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ahahahhahahaha 0 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Tebrikler Göztepe ....Beşiktaş'ın bu sezon ki en büyük başarısı Galatasaray'ı yenmiş olması ...Konya spor kadar karakteri yok bu BJK nin , kutlamak lazım Göztepe resmen eze eze kazandı . 0 0 Yanıtla
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