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Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan bomba skor yorumu - Son Dakika
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Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan bomba skor yorumu

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada maçın skoruna değindi. Bu kadar farklı bir skoru beklemediklerini belirten Vieira, ''Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk'' dedi.

20.01.2024 - 22:03,  Güncelleme: 22:42
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Süper Lig ekibi Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maça değinen antrenör, "Bugün kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularım daha önceki maçlarda da çalışıyorlardı ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"4-0'I BEKLEMİYORDUK"

4-0 gibi farklı bir skoru bekleyip beklemediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Vieira, "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk. Bu skoru beklemiyorduk" dedi.

Beşiktaş\'a 4 atan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira\'dan bomba skor yorumu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
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Pendikspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a 4 atan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira'dan bomba skor yorumu - Son Dakika
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