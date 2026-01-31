Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz - Son Dakika
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz

Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
31.01.2026 19:06
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Konyaspor: Bahadır, Bazoer, Uğurcan, Adil, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    NE BUYUK SUPRIZ 2 1 Yanıtla
  • veysi ekin veysi ekin:
    Mustafa Erhan hekimoğlu nu gördükten sonra futboldan soğudum 0 0 Yanıtla
  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    Erhan hekimoğlu? 0 0 Yanıtla
