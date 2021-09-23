Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir 'e 16 futbolcu götürülecek. Beşiktaş'ta Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

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