Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista bu akşam İstanbul'a geliyor

Beşiktaş\'ın anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista bu akşam İstanbul\'a geliyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Atletico Madrid'den Gabriel Paulista'yı transfer edeceğini duyurdu. Brezilyalı stoper, bugün saat 22.45'te İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

12.06.2024 16:15
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Atletico Madrid'den kadrosuna katacağı Gabriel Paulista'yı bu akşam İstanbul'a getiriyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak. Paulista, bugün (çarşamba) sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek. Brezilyalı stoper saat 22.45'te İstanbul'a inecek.

PAULISTA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Atletico Madrid, Brezilya, İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bulent Cebeci: 34 yaşında bir transfer bu sene de ümidim yok takımdan ancak lig 3.sü oluruz 17 5 Yanıtla
  • ferhat eser: karambolden 20 kafa golü var bu sene yazın bunu 6 12 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Bazen ölçüsünü kaçırıyorsun atarken:) 11 5 ferhat eser: kardeşim bazı stoperler bunu yapıyor ama 20 değilde 10 olsun 4 6 Murat Ceylan: hersene şampiyon olduğunuz gibi yine şampiyonsunuz kesin fero;))) 8 1 Öner Çelik: Sizin hayatınız karambol Ferhat:)) 6 2 ferhat eser: eywallah beyler :)) 0 5 Ankara null: sarhos ferhat 0 0
  • V. A.: Para veri van dijk ıı alın tranfer oyle olur, 0 1 Yanıtla

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