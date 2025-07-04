Beşiktaş\'ın, Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarına 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında devam edecek. Bu doğrultuda Siyah-beyazlıların 35 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş'ın, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı;

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Azem Yortaç, David Jurasek, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Rafa Silva, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Joao Mario, Milot Rashica, Elan Ricardo, Keny Arroyo, Amir Hadziahmetovic, Fahri Kerem Ay, Al Musrati, Jean Onana, Kartal Kayra Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Bakhtiyor Zainutdinov, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu."