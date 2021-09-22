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Beşiktaş'ın Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamayı Adana Demirspor kınadı - Son Dakika

Beşiktaş'ın Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamayı Adana Demirspor kınadı

22.09.2021 20:50
Beşiktaş'ın Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamayı Adana Demirspor kınadı, System.String[]

Adana Demirspor Kulübü, Salı günü oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın Mario Balottelli ile ilgili yaptığı açıklamayı kınayarak oyuncusuna destek çıktı.

Adana Demirspor Kulübü, Salı günü oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın Mario Balottelli ile ilgili yaptığı açıklamayı kınayarak oyuncusuna destek çıktı.

Adana Demirspor Kulübü sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ı kınayarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "21 Eylül 2021 Salı günü deplasmanda Beşiktaş JK ile oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah-beyazlı kulübün, oyuncumuz Mario Balotelli ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. 3-0 geriye düşmemize rağmen, sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına yapılmış en büyük saygısızlıktır. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce bir televizyon kanalında Mario Balotelli ile ilgili yaptığı acıkmalardan etkilenen oyuncumuz bireysel olarak tepkisini göstermiştir. Bunun sonucunda karşılaşmanın hakem Ali Palabıyık sarı kart göstererek cezalandırmıştır. Maç sonrasında Başkanımız ve Teknik Direktörümüz, Balotelli'nin davranışının yanlış olduğunu açıklamalarında ifade etmişlerdir. Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş teknik heyetinin Mario Balotelli ve yedek kulübemize yapılan hakaret ve davranışlarını tüm Türkiye görmüştür. Rakip takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin ağza alınmayacak sözler sarf etmesine rağmen Adana Demirspor olarak noktalayıp futbolcularımız ve teknik heyetimiz direk soyunma odasına gitmiştir. Sezon açılışında Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayıp her platformda kendilerine teşekkür eden kulübümüz, maç sırasında ve sonunda siyah beyazlı taraftarların yaptığı kötü tezahüratı da hak etmemiştir. Adana Demirspor olarak, gelen her takımı centilmence ağırlamaya ve sonuç ne olursa olsun aynı davranışlarla şehrimizden yolcu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi. - ADANA

Adana Demirspor, Balotelli, Beşiktaş, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamayı Adana Demirspor kınadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamayı Adana Demirspor kınadı - Son Dakika
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