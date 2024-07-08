Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var - Son Dakika
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Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile\'nin kulübü Lazio\'dan açıklama var

Beşiktaş'ın 7 milyon eurodan 2 senelik kontrat teklif ettiği iddia edilen Ciro Immobile için kulübü Lazio'dan açıklama geldi. Henüz teklif almadıklarını belirten İtalyan kulübünün başkanı Claudio Lotito, "Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

08.07.2024 21:42
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Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın transferlerinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ın Lazio'dan Ciro Immobile'ye teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine İtalyan kulübünün başkanından açıklama geldi.

LAZIO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Lazio Başkanı Claudio Lotito, söz konusu transfer gelişmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lotito yaptığı açıklamada, "Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Immobile Lazio'nun sözleşmeli oyuncusu, bizimle sözleşmesi var ve herhangi bir teklif almadık. Bu teklifi aldığımızda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Söz konusu haberi kısa süre önce okuduğunu ifade eden Lazio Teknik Direktörü Marco Baroni ise, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif geldiği haberini az önce okudum. Ciro ile konuştum ve kendisi Lazio'da yeni sezon için çok heyecanlı görünüyordu. Beşiktaş haberi bana sürpriz oldu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır" açıklamasını yaptı.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

İtalyan basının La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğünü ve İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettiğini iddia etmişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ad Drsy: başkan kulübü batiracak 34+ futbolculara bu kadar para verilmez 25 4 Yanıtla
    ferhat eser: Ne oldu zorunamı gitti??? 6 19
  • ferhat eser: Beşiktaş dünya yıldızlarını bir bir yağdırıyor sıra fenerbahçede haydi nerde hareket orda bereket 6 18 Yanıtla
    Okan: senin dünyan çok küçük yaprak Ferhat 8 8
  • Halil İbrahim Tüfekçi: Türk Futboluna Yazık oluyor.Bahsedilen rakamlar çok büyük rakamlar arkadaşlar ve Maalesef gelen futbolcular için emeklilik ikramiyesi gibi oluyor. 8 1 Yanıtla
  • Mahmut Oğul: Bu yılda beşiktaşla kapışırız her sene bir takım bize dağ oluyor arkadaş rahat bir senemiz yok :) ama iyi oyuncu marka değerini arttırır ligin beşiktaş’a hayırlı olsun gelirse ???? 7 0 Yanıtla
  • Sercan Polat: GEREK YOK BESIKTASIM BU KADAR YASI GECMIS FUTBOLCULARA SERVET ODEMEYE BENFICA MODELINI OTURTMAMIZ LAZIM YOLSA SENEYE DAHA VAHIM SONUMUZ 6 1 Yanıtla
    ferhat eser: Sen kendi takımınla ilgilen kardeş Beşiktaşın iç işlerine karışma gerek var ve Alıcaz 2 1
  • Yunus Uslu: Yazık be şu ülkeye . Kaç yaşındaki adamlara piyango veriyoruz resmen . Yabancı kuralına karşıyım lakin yerliler de fena iş çıkarmadı Euro 2024 te . Lütfen artık şu paraları vermeyelim ya da genç yabancı alalım en azından satarak kar etme potansiyeli olur 2 2 Yanıtla

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