Beşiktaş'ın deplasman karnesi 4 puanla son 5 sezonun en kötüsü oldu

Beşiktaş'ın deplasman karnesi 4 puanla son 5 sezonun en kötüsü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda dış sahada oynadığı ilk 5 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 4 puanda tamamladı. Son 5 sezonun aynı döneminde en az puan toplayan siyah-beyazlılar, ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.
Bu sezon deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dış sahada son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.
Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı futbol takımı, iç sahada elde ettiği başarılı sonuçları deplasman karnesine yansıtamadı.
Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023'ten bu yana deplasmanda en az puan topladığı (4) sezonu yaşıyor.
Ligde dış sahada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 de mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, deplasman performansıyla taraftarını üzdü.
Dış sahada 4 puanda kaldı
Siyah-beyazlı takım, 2026-2027 sezonunda deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 4 puan topladı ve son 5 sezonun aynı dönemleri dikkate alındığında en düşük puanlı performansını sergiledi.
Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, ilk 5 dış saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.
Beşiktaş'ın son 5 sezondaki ilk 5 haftalık dış saha performansı şöyle:
|Sezon
|Oynadığı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Yenilgi
|Attığı
|Yediği
|Puan
|2022-2023
|5
|2
|2
|1
|10
|9
|8
|2023-2024
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|6
|2024-2025
|5
|2
|2
|1
|8
|4
|8
|2025-2026
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|7
|2026-2027
|5
|1
|1
|3
|6
|9
|4
İlk 10 haftalık performans
Beşiktaş, ilk 10 haftalık periyotlar itibarıyla son 5 sezonda üç kez 19 puan topladı.
2022-2023, 2023-2024 ve 2026-2027 sezonlarında ilk 10 karşılaşmada 19'şar puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, geride kalan sezonda ise 17 puanda kaldı.
Geçen yıl ortaya konulan performans, son 5 sezonda toplanılan en az puan olarak göze çarptı.
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ise ilk 10 maçlık dönemde 20 puan elde etti ve son 5 sezonda en yüksek puan topladığı dönemi yaşadı.
Siyah-beyazlıların son 5 sezondaki ilk 10 haftalık performansı şöyle:
|Sezon
|Oynadığı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Yenilgi
|Attığı
|Yediği
|Puan
|2022-2023
|10
|5
|4
|1
|19
|12
|19
|2023-2024
|10
|6
|1
|3
|15
|11
|19
|2024-2025
|10
|6
|2
|2
|19
|10
|20
|2025-2026
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|2026-2027
|10
|6
|1
|3
|20
|12
|19
Orkun Kökçü'nün yokluğunda tek galibiyet
Beşiktaş, orta sahadaki kilit isim kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunda kazanmakta güçlük çekiyor.
Siyah-beyazlılar, milli oyuncunun formasından uzak kaldığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Bu periyotta oynadığı müsabakalarda istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2'lik eşitliği bozamadı. Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini İstanbul Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla elde etti.
Siyah-beyazlı takım, Orkun Kökçü'nün yedek soyunduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Kauno Zalgiris rövanş maçında da sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Son 10 maçta kalesini iki kez gole kapattı
Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçta kalesini gole kapatarak başlayan Beşiktaş, son 10 karşılaşmada bunu 2 kez başardı.
Vincenzo Italiano yönetiminde hücumda sorun yaşamayan siyah-beyazlılar, son dönemde bu performansı takım savunmasında gösteremedi.
Son 10 maçlık dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenip, ligde Amed Sportif Faaliyetler'e ise 3-2 kaybetti. Lig maratonunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında Hoffenheim'ı da deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldıktan sonra dün ligde konuk olduğu Kasımpaşa ile de aynı skorla eşitliği bozamadı.
Beşiktaş, bu süreçte sadece Erzurumspor FK (3-0) ve İstanbul Başakşehir (2-0) müsabakalarında kalesini gole kapattı.
"Dolmabahçe"de 10 maçta 9 galibiyet aldı
Deplasmanlarda sorun yaşayan Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla rakipleri karşısında üstünlük kurdu.
Taraftarı önünde Süper Lig ve Avrupa kupalarında 5'er maça çıkan siyah-beyazlı takım, toplam 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligde Eyüpspor (1-0), Arca Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, Avrupa'da ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu süreçte yalnızca İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
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