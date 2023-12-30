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İspanyol devi Villarreal, Beşiktaş'tan ayrılan ve 2015-2016 yılları arasında da kulübün forması giyen Eric Bailly'yi yeniden kadrosuna kattı.
Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı - Son Dakika