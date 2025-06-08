Büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor'dan transferde sürpriz bir hamle geldi.
Africa Foot'ta yer alan habere göre; Samsunspor, Suudi Arabistan ekibi Damac forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kevin N'Koudou ile ilgileniyor. Kırmızı-beyazlıların teknik direktör Thomas Reis'in isteği doğrultusunda bu transferde harekete geçeceği belirtildi
Damac'ta geçen sezon 30 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta da 108 maça çıkan N'Koudou, 21 gol ve 9 asistlik skor katkısı yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın eski yıldızı N'Koudou Süper Lig'e geri dönebilir - Son Dakika
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