Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza - Son Dakika
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Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza

26.01.2023 20:22
Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in cezası belli oldu. Başarılı futbolcu, Kayserispor maçında cinsel organını tutarak rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmüştü. PFDK'dan yapılan açıklamada başarılı futbolcunun 2 maçtan men edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın son anlarında rakibiyle tartışan ve elini cinsel organına götürerek rakibine hareket yapan Rosier, hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

CEZASI BELLİ OLDU

PFDK'dan verilen cezada siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Valentin Rosier'e 2 maç men cezasının yanında 26 bin TL'de para cezası verildi.

Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, Valentin Rosier'in cezasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

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Valentin Rosier, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza - Son Dakika
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