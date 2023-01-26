Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın son anlarında rakibiyle tartışan ve elini cinsel organına götürerek rakibine hareket yapan Rosier, hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
PFDK'dan verilen cezada siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Valentin Rosier'e 2 maç men cezasının yanında 26 bin TL'de para cezası verildi.
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, Valentin Rosier'in cezasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.
Son Dakika › Spor › Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza - Son Dakika