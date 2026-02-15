Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kaydettiği Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz hafta oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 86. dakikada yerini 90+7'de galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?