Beşiktaş\'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2\'de 2 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ OH 2'DE 2 YAPTI

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kaydettiği Hyeon-Gyu Oh, geçtiğimiz hafta oynadıkları Alanyaspor müsabakasının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

86. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Mücadeleye 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 86. dakikada yerini 90+7'de galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.