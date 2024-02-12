Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.

12.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinden sonra kadro dışı bıraktığı 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Fransız basınında yer alan habere göre, MLS ekibi LA Galaxy, Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. LA Galaxy'nin, Kamerunlu golcüye 18 aylık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Aboubakar'ın ise kısa süre içerisinde karar vereceği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.

Beşiktaş\'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi\'ye rakip oluyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Yurtsever: Bu adam hain bir insan Beşiktaş bunu almakla hata yaptı nankör 3 0 Yanıtla

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar Messi'ye rakip oluyor - Son Dakika
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