Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı

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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk futbolcu olan Keny Arroyo, resmi sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlılar, yeni transferi Keny Arroyo'nun cumartesiyi pazara bağlayan gece (bu gece) saat 00.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

08.02.2025 16:09
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Ara transferdeki ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, genç yıldızın sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için cumartesiyi bu gece İstanbul'a gelecektir. Keny Arroyo'yu taşıyan uçak bu gece 00.05'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" denildi. Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Genç yıldızın bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

MAAŞI 800 BİN EURO

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek.

Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı

"10 NUMARAYI İSTİYOR"

Sercan Dikme'nin haberine göre; Keny Arroyo, Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymek istediğini kulüp yöneticilerine iletti. Yöneticilerin, 10 numaralı formanın ağır bir yük taşıdığını iletmesine rağmen genç oyuncu bu isteğinde ısrarcı oldu.

KENY ARROYO'NUN KARİYERİ

Keny Arroyo, 14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, kariyeri boyunca çıktığı 48 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi. Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş\'ın ilk transferi yola çıktı

Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın ilk transferi yola çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tarık Yüce:
    Basamak kulüp 8taş küçüğünde gelişim gösterirse büyükleri olarak parası neyse verir alırız. Böyle hamleler ligin küçükleri tarafından daha fazla yapılmalı. Büyük takım olarak tecrübeli yıldız oynattığımız için olmamış adamlara süre veremiyoruz. Mimoviçi de bunlara kiralamak lazım. 19 14 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    neyle ödeyecekler? ferhoştla çelikiti arkadan vermeyen kalmasın kampanyasına mı katılacaklar ahahahahahahahha 4 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SAKSAFONCU TARIK YÜCE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAYLILARA SAKSAFON ÇEKMEDEN DURAMIYOR :)))))) 19 1 Yanıtla
  • AlexArda:
    Gecirmişler ferhat size geçmiş olsun. Yüzde 50'sine 5 milyon ne hahaha. Kendini ispatlamamış çocuğun maaşı da 800 bin. 8taş niye battık diye ağlıyo sonra. Her top süren çalım atan topçu olsaydı mor emre de yıldız olurdu. 4 13 Yanıtla
  • Eser pehlivan:
    IRZ DÜŞMANI OLACAK GENÇ KARTALIM:)) 4 4 Yanıtla
  • Apple User:
    bu tarık yüce ve ferhat toplarını üst üste koyup neyse yaaa 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    GROSPU ÇOCUĞU TARIK YÜCE 7 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    dilli düdük ferhoşt gel uzun uzuuuuun bekliyorum oe. büyükle başa çıkabilecek mi bakalım çok övdüğün kıvrak dilliniz ahahaahahhahaa 2 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır Tarık Yüce Yavkk Girsin İttt sana her laf 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat kardeş bunlara fırsat vermeyelim 5 0 Yanıtla
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