Beşiktaş\'ın kapıyı gösterdiği Aboubakar Messi\'ye rakip oluyor

Kurum mu İmamoğlu mu? İlk anket sonucu geldi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Agneles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

YÖNETİMDEN BİLGİ ALDILAR

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin, Vincent Aboubakar için Beşiktaş yönetiminden bilgi aldığı öne sürüldü.

ABD, DÜŞÜK İHTİMAL

Öte yandan haberde; Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.