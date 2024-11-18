Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek - Son Dakika
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Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim vaatlerinde ''Beşiktaş App'' projesi hayata geçiyor. 20 Kasım Çarşamba günü lansmanı yapılacak ve 1 milyon TL maliyeti olan projenin siyah-beyazlılara 25 milyon dolar (865 milyon TL) kazandırması bekleniyor.

18.11.2024 16:18  Güncelleme: 16:31
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Beşiktaş, başkan Hasan Arat'ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Beşiktaş App" projesini hayata geçiriyor. Siyah-beyazlı kulübe önemli bir gelir kaynağı yaratacak projenin lansmanı 20 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

25 MİLYON DOLAR KAZANDIRACAK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni dijital ağından kulübün 25 milyon dolar (865 milyon TL) gelir elde etmesi bekleniyor. Uygulamanın maliyeti ise sadece 1 milyon TL. 25 milyon doların Beşiktaş'ın kasasına girmesi halinde siyah-beyazlı kulüp mali açıdan rahatlamış olacak.

TANITIMINI IMMOBILE YAPACAK

Dijtal App'te Kartal Yuvası için mobil versiyonu da yer alacak. Özel tasarlanmış kartların da tanıtımı yapılacak. Siyah-beyazlı kulüp, "Süper APP" videosunda Ciro Immobile ile tanıtım yapacak. İtalyan forvetin yeni uygulamanın videosunda "Ben Ciro Immobile, Beşiktaş, geliyor mobile" ifadeleri yer aldı.

Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek

Ciro Immobile, Hasan Arat, Teknoloji, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev proje hazır: Beşiktaş paraya para demeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • ferhat:
    oeferadın annnn nnes iniii de kazııığkklı salın ncağğaaaaoturtmuşlar ille de büyük cimbomlular siii illksin demiş :D:D:D:D mesele para değil zevk demiş :D:D:DD 78 2 Yanıtla
  • Adem GS:
    8tasin taraftarından ne olur..1 milyon masraf yapar 10 bin geri alır.. 990 bin zarar yazar... 71 4 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferadd da krktrşrf yok ki, annn nesini kenid tutupşktrriro mangır için :DD:DDD mezhep meselesi bununki çok geniş elleriyle veriyor :)))) 72 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yalandan kim ölmüş 8 tas 67 5 Yanıtla
  • ferhat:
    bu ferad ve an nessi ne madara oldu la :D:D:D takımı ezik, karakteri ezik, annn nessi herkesin dilindee zavallı halde kaldı bari bacc ısııı sağlam kalsaydı :D:D:D:D:D 57 4 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferad pkrktrnamuuss yok anne nnn es ini de verir burda herkes tanıdı iyi kazanır :D:D:D 54 2 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferadın ann nnesiniii bacc ısııı ııı arayın onların tanıamadığı kalmadı çok para gelir :D:D:D:D:D 48 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ne yapsanız boş.ferhatıda alın tanıtıma belki katkısı olmaz ! :))) 36 4 Yanıtla
  • ferhat:
    OEferad koccctasssssgı yiyor, anne nnn es ini de salınn cağğaaa oturtmuş paralar akıyooor ohhhh :D:D:D 37 3 Yanıtla
  • ferhat:
    ATşikk eeecisiiOEferhat koctassagı yal llıyor yine ahahahahha beslemesi yaptı küçük zavallı 8likleri :D:DDD 23 1 Yanıtla
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