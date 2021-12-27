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Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

27.12.2021 19:05
Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de ilk yarıyı Konyaspor maçıyla kapatıyor. Önder Karaveli ile 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, ligin dikkat çeken takımı Konyaspor'a karşı sınav veriyor. Önder Karaveli, hücum ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

36 PUAN TOPLADI

İttifak Holding Konyaspor, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. Konyaspor bu sezon 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

KARTAL'IN PUANI 28

Beşiktaş bu sezon 28 puan topladı. Lider Trabzonspor'un hayli gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan topladı.

KALE KAPATILAMIYOR

Beşiktaş, ligdeki son 14 maçında da kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen Siyah-Beyazlılar, sonraki maçlarda toplam 27 gol gördü.

LARIN VE GHEZZAL SINIRDA

Beşiktaş'ta Rosier cezalı. Cyle Larin ve Rachid Ghezzal da sınırdı. Sarı kart görmeleri halinde 20. haftadaki Rize maçında cezalı duruma düşecekler.

İşte ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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Konyaspor, Beşiktaş, Konya, Umut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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