Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İttifak Holding Konyaspor, bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. Konyaspor bu sezon 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.
Beşiktaş bu sezon 28 puan topladı. Lider Trabzonspor'un hayli gerisine düşen Siyah-Beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan topladı.
Beşiktaş, ligdeki son 14 maçında da kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen Siyah-Beyazlılar, sonraki maçlarda toplam 27 gol gördü.
Beşiktaş'ta Rosier cezalı. Cyle Larin ve Rachid Ghezzal da sınırdı. Sarı kart görmeleri halinde 20. haftadaki Rize maçında cezalı duruma düşecekler.
İşte ilk 11'ler:
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika Spor