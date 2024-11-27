UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen kaptan Necip Uysal, kadroda yer almasa da takımla birlikte Macaristan'a gitti.
Beşiktaş'ın 24 kişilik Maccabi Tel Aviv kadrosunda şu isimler yer alıyor;
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla Macaristan'da karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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