Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı

Geniş Video İzle

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Ernest Muçi ve Necip Uysal kafileye dahil edilmedi.

27.11.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosunu açıkladı.

2 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ernest Muçi, kamp kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı nedeniyle UEFA'ya ismi dahil edilmeyen kaptan Necip Uysal, kadroda yer almasa da takımla birlikte Macaristan'a gitti.

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Beşiktaş'ın 24 kişilik Maccabi Tel Aviv kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta karşılaşmasında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla Macaristan'da karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş\'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı

Maccabi Tel Aviv, Necip Uysal, Macaristan, Tel Aviv, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • H celik:
    Çöküş başladı kartal için 2 11 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    KARTAL DİBE VURDUĞUNDA, EN HIZLI ŞEKİLDE ZİRVEYE ÇIKAR. İZLEYİN... 11 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BİZİ YİNE REZİL ETMEYİN 2 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek.
17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 19:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.