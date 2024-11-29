Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı

Beşiktaş\'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci\'yi canlı yayında çileden çıkardı

Beşiktaş'ın İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, siyah beyazlı yönetimi ve futbolcuları adeta topa tuttu. Çok sinirlenen Kahveci, "İlk 3-4 hafta uçarken bu hale nasıl gelir bir takım, kim getirdi? Klasiktir; kötü oynadın mı 'otobüsle dön' denir. Yürüyerek dönsünler ya! Dönene kadar lig bitsin!" ifadelerini kullandı.

29.11.2024 01:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor'da maçı değerlendirirken çok sert eleştirilerde bulundu.

"5-6 GOL YİYEBİLİRLERDİ"

Nihat Kahveci'nin sözleri şöyle;

"Beşiktaş ilk yarı da yoktu, ikinci yarı da yoktu. Beşiktaş'la ilgili konuşulacak çok konu var. Şaka gibi! 5-6 tane yiyecek maç oynadı yine.

"ADAM SELAM ÇAKIYOR, BAYRAK GÖSTERİYOR! O BİLE HIRSLANDIRMIYOR KİMSEYİ"

Beşiktaş için geçen gün 'Bundan daha kötüsü' olmaz demiştim ama demez olaydım. Daha kötüsünü görebileceğimizi kanıtladılar. Adam selam çakıyor, bayrak gösteriyor o bile hırslandırmıyor kimseyi.

"BU TAKIMI BU HALE KİM GETİRDİ?"

Hüseyin Yücel'e mi yazıyor bu mağlubiyet! Futbol şubesi sorumlusu o değil mi? Bu kadar transfer yapıp, bu kadar para harcayıp sezonu kupayla başlayıp ilk 3-4 hafta uçarken bu hale nasıl gelir bir takım, kim getirdi?

"YÜRÜYEREK DÖNSÜNLER"

Klasiktir; kötü oynadın mı 'otobüsle dön' denir. Yürüyerek dönsünler ya! Dönene kadar lig bitsin! Bu maç sadece futbol maçı değil dedik. Rakip kadar bile koşmadılar ya! Bir takım koşar ya! Bir takım ısırır ya! Ne lider var sahanın içinde... Kaç tane pozisyon verdiler, bırak yediği 3 taneyi.

"HOCA GİDİYOR ZATEN"

"Böyle futbol mu oynanır ya! Bu Beşiktaş'ı bu hale nasıl getirdiniz? 48 saattir kazan kaynıyor. Maçı kimse düşünmemiş. Bu maç da oyunculara yazar, hocanın 1,5 ayağı dışarıda zaten. Hoca gidiyor zaten."

Maccabi Tel Aviv, Nihat Kahveci, Beşiktaş, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı - Son Dakika
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