Canlı anlatım! İrlanda\'da maç golle başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetiyor. Mücadele S Sport ekranlarından naklen yayımlanıyor.
St Patrick's : Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Simon Power, Melia
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham.
8' GOOOLLL! Joao Mario, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
3' Rafa Silva'nın savunma arkasına denediği topta savunma tehlikeyi önledi.
2' Beşiktaş maça hızlı ve çok istekli başladı.
1' Maç başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz.
